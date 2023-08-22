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What to Watch in Week 2

Joshua Grine • NMPreps
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@CoachGrine

Ranking all 60 games taking place in New Mexico high school football for the week of August 24th-26th. #nmpreps

Top Five Games

La Cueva (1-0) at Cleveland (1-0), 7pm

Hobbs (1-0) at Artesia (1-0), 7pm

Centennial (0-1) at El Paso Franklin TX (0-0), 7pm

Texico (1-0) at Santa Rosa (1-0), 7pm

West Mesa (1-0) at Volcano Vista (1-0), 7pm

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