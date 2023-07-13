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Best/Worst Case Scenario: Capital Jaguars

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps schedule breakdown of the 2023 New Mexico high school football season. The team weighs in on the best and worst case scenario for each team.

CAPITAL JAGUARS

8/18 - at Grants

8/26 - at St. Michael's

9/1 - vs Los Alamos

9/8 - vs Alamogordo - Underdog

9/16 - at Albuquerque Academy - Favorite

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