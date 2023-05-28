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New Mexico High School Football Preseason Rankings: Espanola Valley

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps 2023 preseason countdown of all 92 New Mexico high school football teams playing 11-man football. #nmpreps

ESPANOLA VALLEY SUNDEVILS

Head Coach: Tylon Wilder

2022 Record: 6-4 overall

2023 Preview

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