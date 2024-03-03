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2024 New Mexico High School Basketball Bracketology

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

The 2024 New Mexico high school basketball tournament brackets will be released on Sunday, March 3rd at 5 PM, and we are here to examine the latest projections for the brackets. Who will secure a home game, who will hit the road, and which teams might be left out? We provide our best insights into what could unfold on Sunday evening.

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