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Best/Worst Case Scenario: Artesia Bulldogs

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps schedule reviews leading up to the 2023 season. The New Mexico high school football officially starts on July 31st. #nmpreps

ARTESIA BULLDOGS FOOTBALL

8/18 - at Carlsbad - Favorite/Underdog/Coin Flop

8/25 - vs Hobbs - Favorite/Underdog/Coin Flop

9/1 - at Belen - Favorite/Underdog/Coin Flop

9/8 - at Deming - Favorite/Underdog/Coin Flop

9/15 - vs Cleveland - Favorite/Underdog/Coin Flop

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