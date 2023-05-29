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Best/Worst Case Scenario: Santa Fe Demons

Joshua Grine • NMPreps
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@CoachGrine

NMPreps schedule breakdown. We will take a look at every schedule and give our best and worst case predicted records for the 2023 season. #nmpreps

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