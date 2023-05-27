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Best/Worst Case Scenario: Socorro Warriors

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps New Mexico high school football schedule review. Today, we look at the Socorro Warriors schedule for the 2023 season. #nmpreps

SOCORRO WARRIORS FOOTBALL

8/18 vs Robertson

8/25 vs SFIS

8/31 at Estancia (Th)

9/7 vs Hope (Th)

9/15 at Miyamura

9/22 vs Raton

9/28 vs Gallup (Th)

Bye

10/13 vs Cobre

10/20 at Hatch

10/27 at Hot Springs

Best Case Scenario Record

Worst Case Scenario Record

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