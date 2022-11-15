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Class of 2023: Top New Mexico High School Basketball Players to Watch

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

Girls Basketball. NMPreps list of the top 2023 prospects to watch during the 2022 New Mexico high school basketball season. #nmpreps

50 Players to Know

Leilani Love (Albuquerque High) has made her commitment to play college basketball.

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