News More News
{{ timeAgo('2022-12-03 16:02:07 -0600') }} football Edit

Live Video: 2022 New Mexico NMHSCA All-Star Game

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

December 3rd, 2022 the annual Green vs Red NMHSCA All-Star game will take place in Artesia, New Mexico at the famous Bulldog Bowl. Watch Today!

Details

Green vs Red - Small School Game - 12:00 PM

Green vs Red - Large School Game - 3:00 PM

Rosters Here

Large School (5A, 4A)

Small School (3A, 2A, 1A) 

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}