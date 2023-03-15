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New Mexico High School Basketball State 4A All-Tournament Team

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps All-Tournament team for the 2023 New Mexico high school basketball state tournament. #nmpreps


4A ALL-TOURNAMENT
PLAYER SCHOOL GRAD

Joe Jack

Albuquerque Academy

2024

Kellan Gehres

Albuquerque Academy

2023

Jett Wyckoff

Hope Christian

2023

Daemon Ely

Taos

2023

Noah Perry

Hope Christian

2023

Tyler Kozlowski

Valley

2023

Nick Sanchez

Artesia

2023

Alexis Dominiguez

Highland

2023

Dillon McCleskey

Albuquerque Academy

2024

Christian Schermerhorn

Hope Christian

2023

Gene Trujillo

St. Pius X

2023

Alexander Alfaro

Deming

2023

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