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{{ timeAgo('2023-03-14 07:37:18 -0500') }} basketball Edit

New Mexico High School Basketball State All-Tournament Team

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps All-Tournament team for the 2023 New Mexico high school basketball state tournament. #nmpreps

5A BASKETBALL
PLAYER SCHOOL GRAD

Kenyon Aguino

Volcano Vista High School

2025

Sean Alter

Volcano Vista High School

2023

Brandon Kehres

Organ Mountain High School

2024

Andrew Hill

Sandia High School

2023

Dalen Moyer

Sandia High School

2023

Jalin Holland

Los Lunas High School

2025

Ezra Guest

Los Lunas High School

2023

Daniel Steverson

Cleveland High School

2024

Cedarius Yates

La Cueva High School

2023

Elijah Brody

West Mesa High School

2024

Yehnhi Wilson

Organ Mountain High School

2024

Latavious Morris

Atrisco Heritage High School

2025
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