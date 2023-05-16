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{{ timeAgo('2023-05-16 06:08:15 -0500') }} football Edit

New Mexico High School Football 2023 Preseason Rankings: Cobre Indians

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps countdown of all 77-teams in New Mexico high school football for the 2023 season. #nmpreps

COBRE INDIANS

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