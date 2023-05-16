News More News
{{ timeAgo('2023-05-16 06:26:22 -0500') }} football Edit

New Mexico High School Football Best/Worst Case Scenario: Carlsbad

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps first look at each schedule leading up to the 2023 season. We give our best predictions and potential overall records.

CARLSBAD CAVEMEN FOOTBALL

2023 Schedule

Best Case Scenario Record

Worst Case Scenario Record

Schedule Breakdown

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}