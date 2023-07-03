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New Mexico High School Football Preseason Rankings: Capital Jaguars

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps 2023 New Mexico high school football team rankings. We continue our countdown of all 92 teams playing 6A-2A football. #nmpreps

CAPITAL JAGUARS FOOTBALL

(6A): Joaquin "Wax" Garcia proved to be the right hire at the right time for Capital. This is a massive building effort and it will take a total commitment to compete in the largest enrollment classification for football. The Jaguars went 5-5 (overall) and 2-2 in district play during the '22 season and looking for a playoff bid in 2023

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