News More News
ago football Edit

New Mexico High School Football Preseason Rankings: Ruidoso Warriors

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps 2023 New Mexico high school football team rankings. We continue our countdown of all 92 teams playing 6A-2A football. #nmpreps

RUIDOSO WARRIORS FOOTBALL

Head Coach: Greg Crow (1st Year)

2022 Record: 12-1 overall, 4-0 district

2022 Post Season: 3A State Champs

PREVIEW

TEAM RANKING

PLAYERS TO WATCH

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}