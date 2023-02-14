News More News
{{ timeAgo('2023-02-14 06:31:27 -0600') }} football Edit

New Mexico High School Football Rankings #1-#77

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps 2023 preseason rankings of all 77 teams playing 11-man football in New Mexico. #nmpreps

77. Mescalero Apache Chiefs

(2A): The Chiefs went 2-8 overall (0-3 district) last season with both of those wins coming against JV-teams. They struggled on both ends of the football being outscored 85-348 during the 2022 campaign. The good news is if both Angelo Rocha (2024/QB) and Landyn Hiles (2026/RB) return on offense it will provide them experience and talent.

Join the Conversation: Continue Here

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}