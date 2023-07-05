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New Mexico High School Football Top Players: 2024 Class

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps continued countdown of the top New Mexico high school football players for the 2023 season. Today, we continue our player rankings with the 2024 class. #nmpreps

Los Alamos DE/LB Jackson Blair is set to have a big season after 54 total tackles and 7 sacks as a junior.

Continue here to the 2024 list

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