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Week 10 Thursday Picks and Predictions: Valley and Los Almos for the DC

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps Week 10 New Mexico High School Football Picks and Predictions: Dive into the Game of the Night between the Valley Vikings and Los Alamos Hilltoppers, competing for the District 2-5A championship. Join Publisher Joshua Grine as he shares his insights and predictions for tonight's high school football matchups across New Mexico. #nmpreps

WEEK 10: THURSDAY NIGHT
GAME GRINE'S PICK SCORE PREDICTION

Los Alamos at Valley

Valley

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Carlsbad at Las Cruces

Las Cruces

Continue Here

Del Norte at Manzano

Manzano

Continue Here

More: Continue here for all the games.

Grine's Record: 278-60 (82.25%)

Week 9: 30-6

Week 8: 28-5

Week 7: 23-9

Week 6: 22-8

Week 5: 30-8

Week 4: 40-5

Week 3: 32-9

Week 2: 40-6

Week 1: 33-4

Game of the Night: Valley vs Los Alamos

As the New Mexico high school football season reaches its climax, the District 2-5A championship game is upon us, and it promises to be a showdown for the ages. The Los Alamos Hilltoppers, ranked No. 8 in the Week 10 NMPreps Rankings for 5A football, are gearing up to take on the Valley Vikings, who are sitting at No. 9 in the same rankings. With a District title and a prime playoff seed hanging in the balance, this clash is the epitome of high-stakes football.

Reasons Why Los Alamos Will Win

Reasons Why Valley Will Win

Grine's Official Pick, Score Prediction, and Final Word

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