 NMPreps - Week 5 New Mexico High School Football Team Rankings
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Week 5 New Mexico High School Football Team Rankings

Joshua Grine • NMPreps
Staff
@CoachGrine

NMPreps official Week 5 New Mexico high school football team rankings. #nmpreps

September 13th-19th

Season: 2021

NMPREPS TOP-20
RANK SCHOOL RECORD NOTES (LW)

#1

Cleveland Storm

4-0

Won, Las Cruces 42-7

#2

Rio Rancho Rams

2-0

Open

#3

Farmington Scorpions

4-0

Won, Aztec 54-0

#4

Goddard Rockets

3-0

Won, EP Austin 36-14

#5

La Cueva Bears

3-1

Won, Volcano Vista 38-16.

#6

Cibola Cougars

2-1

Won, Eldorado 35-21

#7

Los Lunas Tigers

4-0

Won, Roswell 35-20

#8

Centennial Hawks

3-1

Won, Mayfield 56-23

#9

Carlsbad Cavemen

2-1

Won, El Paso Coronado 19-0

#10

Eldorado Eagles

2-2

Lost, Cibola 35-21

#11

Volcano Vista Hawks

1-2

Lost, La Cueva 38-16

#12

Las Cruces Bulldawgs

1-3

Lost, Cleveland 42-7

#13

Artesia Bulldogs

3-1

Won, Deming 42-20

#14

Hobbs Eagles

3-1

Won, Lovington 46-0

#15

Santa Fe Demons

4-0

Won, Capital 48-28

#16

Mayfield Trojans

2-2

Lost, Centennial 56-23

#17

Clovis Wildcats

0-3

Open

#18

Socorro Warriors

4-0

Beat Hope 35-3

#19

Piedra Vista Panthers

3-1

Beat Kirtland Central 34-7

#20

Bloomfield Bobcats

4-0

Beat Academy 35-21

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