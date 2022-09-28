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{{ timeAgo('2022-09-28 07:50:07 -0500') }} football Edit

1-90: Every New Mexico High School Football Team Ranked

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

Class 6A through Class 2A ranked. NMPreps complete rankings of all 90-teams in New Mexico high school football. #nmpreps

NMPreps 1-90

La Cueva Bears (5-1)

Centennial Hawks (4-1)

Volcano Vista Hawks (5-1)

Hobbs Eagles (5-0)

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