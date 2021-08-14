 NMPreps - 2021 New Mexico HS Football Win Total Over/Unders
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2021 New Mexico HS Football Win Total Over/Unders

Joshua Grine • NMPreps
Staff
@CoachGrine

Let's dig into the predictions for the 2021 season and give our best take on each team this Fall. Also, this is with hopes of at least playing 10 games (although we may have to reschedule some).

Atrisco Heritage Jaguars

Capital Jaguars

Aztec Tigers

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