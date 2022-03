2022 New Mexico Girls Basketball All-Tournament Team

Each season NMPreps will announce our list of 15 players (5A-1A) to make up the New Mexico All-Tournament team. #nmpreps

Jaeyln Bates (Volcano Vista/2022)

Natalia Chavez (Volcano Vista/2022)

Jayden Jenkins (Robertson/2022)

Aniya Joseph (Hobbs/2023)

Kiiyani Anitielu (Farmington/2022)

Aisha Ramone (Kirtland Central/2022)

Juliana Aragon (Bernalillo/2022)

Hailey Long (Gallup/2022)

Akira Herrera (Clayton/2022)

Brycelyn Martinez (Escalante/2022)

Avery Cavett (Fort Sumner/2022)

Kylyie Paden (Portales/2022)

Taejhuan Hill (Volcano Vista/2024)

Cameron Conners (Santa Fe Indian/2022)

Carolina Romero (La Cueva/2022)

Continue Here