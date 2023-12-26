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2023/2024 New Mexico High School Basketball Rankings

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

We commence the week by unveiling our rankings for the beginning of week five in the season. Our diligent tracking provides a comprehensive overview of each team's schedule, detailing wins, losses, and daily movements. Stay tuned for regular updates as we monitor the dynamic landscape of high school basketball.

5A BASKETBALL
RANK TEAM RECORD DETAILS

#1

Volcano Vista High School

9-0 overall

Wins/Losses

#2

Cleveland High School

7-1 overall

Wins/Losses

#3

Organ Mountain High School

6-1 overall

Wins/Losses
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Continue: No. 4 - No. 27

4A BASKETBALL
RANK TEAM RECORD DETAILS

#1

Albuquerque Academy

7-1 overall

Wins/Losses

#2

Highland High School

6-1 overall

Wins/Losses

#3

Valley High School

8-3 overall

Wins/Losses

Continue: No. 4 - No. 29

3A BASKETBALL
RANK TEAM RECORD DETAILS

#1

Navajo Prep School

5-3 overall

Wins/Losses

#2

Robertson High School

5-1 overall

Wins/Losses

#3

Santa Fe Indian School

6-2 overall

Wins/Losses

Continue: No. 4 - No. 26

2A BASKETBALL
RANK TEAM RECORD DETAILS

#1

Academy Technology & The Classics

5-2 overall

Wins/Losses

#2

Pecos High School

5-3 overall

Wins/Losses

#3

Texico High School

6-4 overall

Wins/Losses

Continue: No. 4 - No. 30

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