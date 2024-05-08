PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
2024 New Mexico High School Baseball 1A State Playoffs: 1st Round Preview
Joshua Grine
•
NMPreps
Publisher
The anticipation for the 1A New Mexico High School Baseball playoffs is at its peak as the first-round matchups promise thrilling battles on May 8th. Here's a comprehensive preview of the games and predictions for each contest:
Related: 1A Team Profiles
State Home: 2024 New Mexico High School Baseball
You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.
icn-check-mark
Created with Sketch.
Members-only forums
icn-check-mark
Created with Sketch.
Predict prospect commits with FanFutureCast
icn-check-mark
Created with Sketch.
Exclusive highlights and interviews
icn-check-mark
Created with Sketch.
Exclusive coverage of Rivals Camp Series
icn-check-mark
Created with Sketch.
Breaking recruiting news
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjEx
OTc3OTg5MjYiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL25tcHJlcHMucml2YWxzLmNv
bS9uZXdzLzIwMjQtbmV3LW1leGljby1oaWdoLXNjaG9vbC1iYXNlYmFsbC0x
YS1zdGF0ZS1wbGF5b2Zmcy0xc3Qtcm91bmQtcHJldmlldyIsCiAgICBjc19m
cGlkOiAnKm51bGwnLAogICAgY3NfZnBpdDogJypudWxsJywKICAgIGNzX2Zw
ZG06ICcqbnVsbCcsCiAgICBjc19mcGR0OiAnKm51bGwnCiAgfSk7CiAgKGZ1
bmN0aW9uKCkgewogICAgdmFyIHMgPSBkb2N1bWVudC5jcmVhdGVFbGVtZW50
KCJzY3JpcHQiKSwgZWwgPSBkb2N1bWVudC5nZXRFbGVtZW50c0J5VGFnTmFt
ZSgic2NyaXB0IilbMF07IHMuYXN5bmMgPSB0cnVlOwogICAgLy8gbG9hZGlu
ZyB0aGUgZXZlcmdyZWVuIHZlcnNpb24gb2YgY3MuanMgc28gd2UgYWx3YXlz
IGhhdmUgdGhlIGxhc3QgdmVyc2lvbgogICAgcy5zcmMgPSAiaHR0cHM6Ly9z
LnlpbWcuY29tL2N4L3Z6bS9jcy5qcyI7CiAgICBlbC5wYXJlbnROb2RlLmlu
c2VydEJlZm9yZShzLCBlbCk7CiAgfSkoKTsKPC9zY3JpcHQ+Cgo8bm9zY3Jp
cHQ+CiAgPGltZyBzcmM9Imh0dHBzOi8vc2Iuc2NvcmVjYXJkcmVzZWFyY2gu
Y29tL3A/YzE9MiZjMj03MjQxNDY5JmM3PWh0dHBzJTNBJTJGJTJGbm1wcmVw
cy5yaXZhbHMuY29tJTJGbmV3cyUyRjIwMjQtbmV3LW1leGljby1oaWdoLXNj
aG9vbC1iYXNlYmFsbC0xYS1zdGF0ZS1wbGF5b2Zmcy0xc3Qtcm91bmQtcHJl
dmlldyZjNT0xMTk3Nzk4OTI2JmN2PTIuMCZjaj0xJmNzX3VjZnI9MCIgLz4K
PC9ub3NjcmlwdD4KPCEtLSBFbmQgY29tU2NvcmUgVGFnIC0tPgoKCg==