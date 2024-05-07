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2024 New Mexico High School Baseball 4A State Playoff Team Profiles
Today, NMPreps releases the team capsules highlighting the top players and teams selected for the 2024 New Mexico high school baseball state tournament, which starts on Friday, May 10th, and Saturday, May 11th. #nmprep
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