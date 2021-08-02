 NMPreps - 4A New Mexico HS Football Preseason Rankings: No. 1 - No .18
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4A New Mexico HS Football Preseason Rankings: No. 1 - No .18

Joshua Grine • NMPreps
Staff
@CoachGrine

NMPreps preview all four districts in New Mexico high school football Class 4A. Now, we take a look at the rankings from top to bottom as we kick off the 2021 season today.

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