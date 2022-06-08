 NMPreps - 5A New Mexico High School Football Preseason Rankings: Valley Vikings
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5A New Mexico High School Football Preseason Rankings: Valley Vikings

Joshua Grine • NMPreps
Staff
@CoachGrine

NMPreps first take at the class 5A New Mexico high school football team rankings for the 2022 season. #nmpreps

VALLEY VIKINGS

2021 Record: 4-7 overall. New head coach Billy Cobos inherits a roster with intriguing talent that includes...continue here.

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