NMPreps - 5A New Mexico High School Football Preseason Rankings: Valley Vikings
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football
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5A New Mexico High School Football Preseason Rankings: Valley Vikings
Joshua Grine
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NMPreps
Staff
NMPreps first take at the class 5A New Mexico high school football team rankings for the 2022 season. #nmpreps
VALLEY VIKINGS
2021 Record: 4-7 overall. New head coach Billy Cobos inherits a roster with intriguing talent that includes...continue here.
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