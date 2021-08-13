 NMPreps - 6A Football Preseason Rankings: La Cueva Bears
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6A Football Preseason Rankings: La Cueva Bears

Joshua Grine • NMPreps
Staff
@CoachGrine

NMPreps.com's 2021 preseason New Mexico high school football rankings. The season promises to be a grind but today we look to see who are potential state champions will be in each class. #nmpreps

TEAM: LA CUEVA BEARS

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