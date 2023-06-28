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Best/Worst Case Scenario: Bloomfield Bobcats

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps schedule review for the 2023 New Mexico high school football season. Today, we take a look at the 2023 Bloomfield High School Bobcats schedule. #nmpreps

BLOOMFIELD BOBCATS SCHEDULE

8/18 - vs St. Pius X - Favorite/Coin Flip/Underdog

8/25 - at Pojoaque Valley - Favorite/Coin Flip/Underdog

9/1 - at Grants - Favorite/Coin Flip/Underdog

9/8 - vs Albuquerque Academy - Favorite/Coin Flip/Underdog

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