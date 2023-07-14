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Best/Worst Case Scenario: Centennial Hawks

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps.com 2023 schedule review. The New Mexico high school football season official kicks-off on July 31st. Today, we give our best/worst case scenario for the Centennial Hawks football team.

CENTENNIAL HAWKS

8/19 - vs Cleveland - Favorite/Coin Flip/Underdog

8/25 - at El Paso-Franklin TX - Favorite/Coin Flip/Underdog

9/2 - vs La Cueva - Favorite/Coin Flip/Underdog

9/8 - vs Mayfield - Favorite/Coin Flip/Underdog

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