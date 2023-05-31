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Best/Worst Case Scenario: Cleveland Storm

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps New Mexico high school football schedule breakdown. The NMPreps team weighs in on every schedule and gives the best/worst case scenario for the 2023 season. #nmpreps

SCHEDULE

Aug. 19th - at Centennial - Favorite | Underdog | Coin Flip

Aug. 25th - vs La Cueva - Favorite | Underdog | Coin Flip

Sept. 1st - vs Amarillo, TX - Favorite | Underdog | Coin Flip

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Best Case Record

Worst Case Record

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