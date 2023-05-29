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Best/Worst Case Scenario: Escalante Lobos

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps New Mexico high school football schedule breakdown. The NMPreps team weighs in on every schedule and gives the best/worst case scenario for the 2023 season. #nmpreps

ESCALANTE LOBOS

2023 SCHEDULE

August 18th - at West Las Vegas

August 25th - at Tohatchi

September 1st - vs Espanola

September 8th - vs Estancia

September 15th - at Raton

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Best Case Scenario

Worst Case Scenario

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