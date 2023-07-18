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Best/Worst Case Scenario for the Cibola Cougars in 2023

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps.com 2023 schedule review. The New Mexico high school football season official kicks-off on July 31st. Today, we give our best/worst case scenario. #nmpreps


CIBOLA COUGARS

8/18 - vs Eldorado - Underdog/Coin Flip/Favorite

8/26 - vs Valley- Underdog/Coin Flip/Favorite

9/1 - at West Mesa - Underdog/Coin Flip/Favorite

9/9 - vs Farmington - Underdog/Coin Flip/Favorite

9/22 - at Piedra Vista - Underdog/Coin Flip/Favorite

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