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2023 Best/Worst Case Scenario for the Farmington Scorpions

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps schedule breakdown of the 2023 New Mexico high school football season. The team weighs in on the best and worst case scenario for each team.

SCORPIONS

8/18 - at Piedra Vista - Coin Flip/Underdog/Favorites

8/25 - vs Durango CO - Coin Flip/Underdog/Favorites

9/1 - vs Los Lunas Coin Flip/Underdog/Favorites

9/9 - at Cibola - Coin Flip/Underdog/Favorites

Continued

Best Case Scenario

Worst Case Scenario

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