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Best/Worst Case Scenario: Hatch Valley Bears

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

New Mexico high school football. NMPreps schedule breakdown for the 2023 season. Today, we take a look at the Hatch Valley Bears best case record and worst case record. #nmpreps

HATCH VALLEY BEARS FOOTBALL

August 18 - vs Laguna-Acoma - Favorite/Coin Flip/Underdog

August 26 - at Hope Christian - Favorite/Coin Flip/Underdog

September 1 - at Tularosa - Favorite/Coin Flip/Underdog

September 8 - vs Anthony (TX) - Favorite/Coin Flip/Underdog

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Best Case Scenario

Worst Case Scenario

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