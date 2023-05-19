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Best/Worst Case Scenario: St. Pius X Sartans

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps first look at each schedule leading up to the 2023 season. We give our best predictions and potential overall records.

ST. PIUS X SARTANS

2023 Schedule

Best Case Scenario Record

Worst Case Scenario Record

Schedule Breakdown

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