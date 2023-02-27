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Boys Basketball: 2023 1A First Round Preview, Players, & Predictions

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps guide to the 1A New Mexico high school basketball state tournament. #nmpreps

1A PREVIEWS & PREDICTIONS

No. 1 Magdalena Steers (28-0 overall) vs No. 16 To'hajiilee Warriors (12-9 overall)

Preview: Just like a year ago, the Steers come into March as the prohibitive favorites to win the title. The defending 1A state champions open tournament play Saturday against To'hajiilee. The Steers are currently riding a 43-game win streak that dates back to January 19th, 2022. This will be the first meeting between the programs this season.

Player to Watch: D'Shaun Vinyard (Magdalena) currently leads the Steers in scoring with 18.6 points per game.

Prediction: Magdalena 68, To'hajiilee 29 (Mag, -33.5)

Continue here: 1st Round Preview and Predictions

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