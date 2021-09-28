 NMPreps - Class 2A: New Mexico HS Football Playoff Watch
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Class 2A: New Mexico HS Football Playoff Watch

Joshua Grine • NMPreps
Staff
@CoachGrine

NMPreps New Mexico high school week 7 playoff watch for the week of September 28th - October 2nd. #nmpreps

Autos - Projected Champs - 4

1-2A: Estancia

2-2A: Tularosa

3-2A: Jal

4-2A: Texico

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