 NMPreps - Class 3A: New Mexico HS Football Playoff Watch
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Class 3A: New Mexico HS Football Playoff Watch

Joshua Grine • NMPreps
Staff
@CoachGrine

NMPreps weekly playoff watch in New Mexico high school football. This is for week seven of the season. #nmpreps

St. Michael's favored for the 1-seed?

District 2 could have three in the top-four seeds?

Who gets the last at-large bid?

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