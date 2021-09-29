 NMPreps - Class 5A: New Mexico HS Football Playoff Watch for Week 7
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Class 5A: New Mexico HS Football Playoff Watch for Week 7

Joshua Grine • NMPreps
Staff
@CoachGrine

NMPreps weekly playoff watch for New Mexico high school football. #nmpreps

Who gets the 1-seed, Los Lunas or Farmington?

Who gets left out?

Who are the locks this week?

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