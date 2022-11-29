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Daily Dimes: What to Watch in Girls Basketball

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps daily guide to New Mexico high school basketball. Must-see games and top players to watch all season long. #nmpreps

Tuesday, November 29th

Santa Fe Indian (1-0) at Pojoaque Valley (1-0): It is very early to tell who are going to be the teams battling for a state championship this season. Santa Fe Indian and Pojoaque Valley both earned solid wins to start the season, SFIS had a 53-34 win over Espanola Valley that has many considering them for another run at the 3A title game. Emma Lewis had an impressive showing for a sophomore earning a double-double -- 10 points and 12 rebounds.

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