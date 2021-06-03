 NMPreps - Early 5A basketball team rankings for the 2021/2022 season
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Early 5A basketball team rankings for the 2021/2022 season

Joshua Grine • NMPreps
Staff
@CoachGrine

NMPreps.com's first look at the 2021/2022 New Mexico high school basketball season. #nmpreps

Piedra Vista and Rio Grande are first on the list.

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