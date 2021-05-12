 NMPreps - Football: Way-too-early Top 20 rankings
News More News
{{ timeAgo('2021-05-12 07:03:26 -0500') }} football Edit

Football: Way-too-early Top 20 rankings

Joshua Grine • NMPreps
Staff
@CoachGrine

NMPreps.com's way-too-early spring rankings and previews to get you ready for the 2021 New Mexico high school football season. #nmpreps

NMPreps Top 20 Rankings

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjEx OTc3OTg5MjYiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL25tcHJlcHMucml2YWxzLmNv bS9uZXdzL2Zvb3RiYWxsLXdheS10b28tZWFybHktdG9wLTIwLXJhbmtpbmdz IgogIH0pOwogIChmdW5jdGlvbigpIHsKICAgIHZhciBzID0gZG9jdW1lbnQu Y3JlYXRlRWxlbWVudCgic2NyaXB0IiksIGVsID0gZG9jdW1lbnQuZ2V0RWxl bWVudHNCeVRhZ05hbWUoInNjcmlwdCIpWzBdOyBzLmFzeW5jID0gdHJ1ZTsK ICAgIC8vIGxvYWRpbmcgdGhlIGV2ZXJncmVlbiB2ZXJzaW9uIG9mIGNzLmpz IHNvIHdlIGFsd2F5cyBoYXZlIHRoZSBsYXN0IHZlcnNpb24KICAgIHMuc3Jj ID0gImh0dHBzOi8vcy55aW1nLmNvbS9jeC92em0vY3MuanMiOwogICAgZWwu cGFyZW50Tm9kZS5pbnNlcnRCZWZvcmUocywgZWwpOwogIH0pKCk7Cjwvc2Ny aXB0PgoKPG5vc2NyaXB0PgogIDxpbWcgc3JjPSJodHRwczovL3NiLnNjb3Jl Y2FyZHJlc2VhcmNoLmNvbS9wP2MxPTImYzI9NzI0MTQ2OSZjNz1odHRwcyUz QSUyRiUyRm5tcHJlcHMucml2YWxzLmNvbSUyRm5ld3MlMkZmb290YmFsbC13 YXktdG9vLWVhcmx5LXRvcC0yMC1yYW5raW5ncyZjNT0xMTk3Nzk4OTI2JmN2 PTIuMCZjaj0xJmNzX3VjZnI9MCIgLz4KPC9ub3NjcmlwdD4KPCEtLSBFbmQg Y29tU2NvcmUgVGFnIC0tPgoKCg==