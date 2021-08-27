 NMPreps - Friday Night: Week 2 New Mexico HS Football Preview & Predictions
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Friday Night: Week 2 New Mexico HS Football Preview & Predictions

Joshua Grine • NMPreps
Staff
@CoachGrine

New Mexico High School Football for the night of August 27th. We make some predictions and take a look at the top games in the state. #nmpreps

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