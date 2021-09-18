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Grine Saturday Morning Coffee: New Mexico HS Football Friday Review

Joshua Grine • NMPreps
Staff
@CoachGrine

Good morning, we are back with some Saturday morning coffee. We breakdown the news from Friday night and all the updates from across New Mexico. #nmpreps

Evan Wysong (Cleveland) big night for the Storm ATH.

Elijah Ogas (Las Cruces) with four big ones in the LC-Mayfield Rivalry.

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