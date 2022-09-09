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Highlights: Bloomfield Tops Albuquerque Academy, 17-14

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps highlights from the week 4 contest between Bloomfield High School and Albuquerque Academy. #nmpreps

New Mexico High School Football

#2 Bloomfield 17 def. #1 Albuquerque Academy 14 - Final

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