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Highlights: La Cueva wins at the end

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps Friday night highlights. West Mesa vs Cibola. La Cueva vs Centennial. #nmpreps

Scores

Sound off: La Cueva wins at the end

Sound Off: Hobbs impressive again

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