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Highlights: Los Lunas vs Fort Sumner

Joshua Grine • NMPreps
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@CoachGrine

NMPreps highlights of the Los Lunas Tigers vs Fort Sumner Foxes. This is the championship of the Artesia City of Champions tournament. #nmpreps

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