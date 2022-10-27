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{{ timeAgo('2022-10-27 06:21:44 -0500') }} football Edit

Most Likely to Upset in Week 11

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

New Mexico high school football must-see games to watch this week. NMPreps list of games to watch. #nmpreps

Poll: Most Likely to Upset

Organ Mountain over Alamogordo

Eldorado over West Mesa

Atrisco Heritage over Volcano Vista

Las Cruces over Centennial

Clovis over Los Lunas

Farmington over La Cueva

Goddard over Roswell

Highland over Miyamura

Carlsbad over Hobbs

Rio Rancho over Cleveland

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