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New Mexico Football: Rushing Leaders to Watch During the 2022 Playoffs

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

List of the top rushing leaders in New Mexico high school football. #nmpreps

Over 1,000 Rushing Yards Club

Cayden Walton (2023) leads the state in rushing yards with 2,472 yards and 33 rushing touchdowns for the 7-3 Raton Tigers. The Tigers are the 6-seed in the 3A bracket.

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